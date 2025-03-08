В результате ночного налета ранены два мирных жителя

В результате атаки со стороны Украины с помощью беспилотников в Брянской и Белгородской областях пострадали два человека. В Ленинградской области дроны повредили резервуар на нефтеперерабатывающем предприятии.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в селе Орловка движущийся легковой автомобиль подвергся атаке дрона. Пострадал водитель. «Мужчину с осколочными ранениями мягких тканей лица бригада скорой доставила в областную клиническую больницу. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь», – отметил глава региона.

Кроме того, в поселке Хотмыжск Грайворонского округа в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника в двух частных домах выбиты окна и повреждены заборы, осколками посечен автомобиль. На местах работают оперативные службы.

В Брянской области шесть реактивных БПЛА нанесли удары по территории города Стародуб. «В результате террористической атаки жительница Стародубского муниципального округа, к сожалению, получила осколочные ранения, – сообщил губернатор Александр Богомаз. – В настоящее время пострадавшая доставлена в районную больницу, где ей оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь».

Кроме того, на территории одного из перерабатывающих предприятий горит производственное помещение. Из ближайших домов эвакуированы жители.

Также беспилотники атаковали нефтеперерабатывающее предприятие в Ленинградской области. По данным главы региона Александра Дрозденко, один из дронов был сбит на подлете, а второй над территорией предприятия. При падении обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров. Пострадавших нет.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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