При ракетном ударе ВСУ по селу в Херсонской области погибли 4 человека

Число погибших в результате ракетного удара ВСУ по рынку в селе Великие Копани Херсонской области выросло до четырех. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

Об обстреле украинскими войсками Великие Копани из РСЗО HIMARS накануне сообщил глава региона Владимирр Сальдо. Первоначально было известно о семи пострадавших и одном погибшем.

Губернатор в понедельник уточнил, что среди жертв есть 15-летний подросток. По его данным, восемь человек получили ранения различной степени тяжести, среди них сотрудники скорой помощи, «которые прибыли спасать людей, но сами попали под обстрел». «Повреждены здания, автомобили мирных жителей, уничтожена машина скорой медицинской помощи», – написал Сальдо в своем тг-канале.

Геническ, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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