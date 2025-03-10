Двух британских шпионов выявила ФСБ

ФСБ выявила двух шпионов, которые работали в посольстве Великобритании в Москве, занимавшихся разведывательно-подрывной деятельностью. Как сообщает центр общественных связей Федеральной службы безопасности, второй секретарь посольства Алкеш Одедра и Майкл Скиннер, супруг первого секретаря политического отдела Табасум Рашид, при въезде в Россию указали ложные данные, нарушив законодательство РФ. На этом основании МИД России лишил их аккредитации и предписал покинуть страну в течение двух недель.

«ФСБ России выявила признаки проведения указанными дипломатами разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности Российской Федерации»,– уточнили в ФСБ.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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