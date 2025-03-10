Средства ПВО сбили над Россией ещё два украинских беспилотника: в Белгородской области погиб мирный житель

Сегодня днем вооруженные формирования Украины предприняли новую попытку атаки российской территории с помощью беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает министерств обороны РФ, в период с 15:20 до 15:40 мск сбиты два БпЛА
Один из беспилотников был обезврежен над территорией Белгородской области, другой – над Курской областью.
В Белгородской области одна из многочисленных атак ВСУ привела к гибели мирного жителя. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в городе Шебекино погиб мирный житель в результате сброса взрывного устройства с беспилотника. «Мужчина скончался от полученных травм до приезда бригады скорой медицинской помощи», – отметил он в своем телеграм-канале.
Москва, Светлана Антонова
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