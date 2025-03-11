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Вторник, 11 марта 2025, 06:03 мск

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На подлетах к Москве сбито 11 беспилотников ВСУ

11 БПЛА сбито на подлетах к Москве в ночь на 11 марта. Как сообщил в своем тг-канале мэр столицы Сергей Собянин, ближе к утру в городском округе Домодедово и Раменском городском округе отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву.

До этого, ночью, были сбиты еще 7 беспилотников, направленных на Москву. Работа аэропортов «Жуковский» и «Домодедово» временно ограничена.

На месте падения обломков работают экстренные службы, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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