Житель Белгорода планировал устроить теракт в Валуйках

Спецслужбы задержали жителя Белгорода, который планировал совершить теракт в городе Валуйки и диверсию путем отравления российских военных. Об этом сообщает ФСБ РФ.

49-летнего мужчину задержали с поличным при содействии Центра противодействия экстремизму УМВД. По данным спецслужб, он собирал и передавал информацию о дислокации и передвижениях российских военных в приграничной зоне для нанесения по ним ударов.

Кроме того, по заданию кураторов мужчина планировал совершить теракт в городе Валуйки и диверсию путем отравления российских военнослужащих.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ст. 275 (госизмена), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 (попытка участия в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 281 (приготовление к диверсии), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к теракту), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Белгород, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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