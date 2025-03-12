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Среда, 12 марта 2025, 09:15 мск

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ПВО сбила 21 беспилотник ВСУ за прошедшую ночь

Средства противоздушной обороны за ночь уничтожили 21 украинский беспилотник над территориями четырех российских регионов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, 12 дронов сбили над Брянской областью, два – над Курской область, по одному – над Калужской областью и Крымом. Еще пять БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря.

Губернаторы Брянской и Калужской областей Александр Богомаз и Владислав Шапша сообщили об отсутствии пострадавших и разрушений. На местах падения работают оперативные службы, указали главы регионов.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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