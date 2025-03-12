При ударе ВСУ по заводу в Курской области погибли четыре человека

Украинские войска сегодня утром нанесли удар по комбикормовому заводу в селе Козыревка Большесолдатского района Курской области. В результате атаки погибли четыре сотрудника предприятия, еще двое пострадали. Разрушено здание одного из цехов. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Среди погибших – трое мужчин и одна женщина. Один из пострадавших получил тяжелые ранения и был доставлен в Курскую областную клиническую больницу. Второму пострадавшему медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации он отказался, уточнил глава региона.

На месте находятся сотрудники полиции, МЧС, представители здравоохранения и органов власти, добавил Хинштейн. По его словам, семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.

Курск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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