Наемник из США осужден за теракт в Курской области

Гражданин США Дэниел Бернард Ребар заочно признан российским судом виновным совершении террористического акта на территории Курской области и наемничестве (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 359 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, судом установлено, что в сентябре 2024 года вооруженный американец в составе подразделений ВФУ незаконно вторгся на территорию РФ и совершал преступления против мирного населения.

Приговором суда Ребару заочно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет, с отбыванием первых 6 лет в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима.

Кроме того, суд вынес решение о конфискации денежных средств в сумме более 2,5 млн рублей, полученных осужденным в качестве наемника.

По ходатайству следствия Ребару заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск.

По данным на конец февраля 2025 года, в России возбуждены уголовные дела против 845 иностранцев из 55 государств по подозрению в наемничестве в вооруженном конфликте на стороне ВСУ.

Курск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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