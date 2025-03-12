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Среда, 12 марта 2025, 20:03 мск

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В Курской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бетонными линиями заграждения

В Курской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при изготовлении и поставке бетонных пирамид. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сумма ущерба превысила 156 млн рублей.

В мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) подозреваются должностные лица АО «Корпорация развития Курской области» и еще двух коммерческих организаций. Ими были заключены контракты на изготовление и поставку бетонных пирамид, предназначенных для возведения линий заграждений в Курской области.

Предварительно установлено, что данные организации осуществили поставку треугольных конструкций ненадлежащего качества. Прочность бетона была в два раза меньше заявленных требований. Это подтвердило проведенное в рамках следствия строительно-техническое исследование образцов сооружений.

В настоящее время проводятся следственные действия и мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Курск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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