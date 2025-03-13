В шести регионах сбили 77 дронов ВСУ. Под Калугой загорелось предприятие, ранен сотрудник

Ночью шесть российских регионов пережили масштабную атаку украинских беспилотников. В период с 20:00 мск среды до 06:36 четверга силы противоздушной обороны сбили в общей сложности 77 дронов. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, 30 БПЛА уничтожено над Брянской областью, 25 – над Калужской областью, по шесть беспилотников перехвачено над Курской и Воронежской областями. Также по пять дронов нейтрализовано над Ростовской и Белгородской областями.

В Калужской, Воронежской и Ростовской областях после атак беспилотников возникли пожары, сообщали руководители регионов. К настоящему времени все возгорания потушены. В Калужской области легкое ранение получил сотрудник промышленного предприятия.

По информации калужского губернатора Владислава Шапши, в результате падения дрона загорелось техническое здание предприятия в Дзержинском районе области. Возгорание оперативно ликвидировали. «Один из сотрудников ночной смены предприятия получил ранение легкой степени тяжести. Ему оперативно была оказана медицинская помощь», – написал глава региона в своем тг-канале.

Кроме того, по словам губернатора, при падении БПЛА была повреждена вышка связи и линия электроснабжения в Хвастовичском районе. «На местах уничтожения беспилотников работают оперативные группы, предварительно, жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет», – добавил Шапша.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что беспилотниками поврежден объект инфраструктуры на юге региона, там возник пожар, его уже ликвидировали, никто не пострадал.

Ландшафтный пожар также вспыхнул на месте падения беспилотника в хуторе Калининском Ростовской области, его потушили, расположенный рядом промышленный объект не пострадал. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Брянский губернатор Александр Богомаз отчитался об отсутствии пострадавших и разрушений.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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