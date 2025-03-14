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Пятница, 14 марта 2025, 11:12 мск

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Москвич три года насиловал соседскую девочку

В Москве мужчина на протяжении трех лет насиловал малолетнюю соседскую девочку. Подозреваемый задержан. Ему вменяют восемь эпизодов по статьям «Изнасилование» и «Иные насильственные действия сексуального характера». Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета РФ.

По версии следствия, с июня 2022 года по февраль 2025 года обвиняемый систематически совершал преступления сексуального характера в отношении ребенка в своей квартире в доме на Бескудниковском бульваре в столице.

«Через продолжительное время девочка рассказала о произошедшем своей матери, которая незамедлительно обратилась в правоохранительные органы», – отметили в СК.

Подозреваемый задержан. С ним проведены необходимые следственные действия, ему предъявлено обвинение. В настоящее время следствие готовит ходатайство в суд об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражей.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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