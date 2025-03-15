российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 15 марта 2025, 09:10 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Система ПВО сбила 126 украинских беспилотников над шестью регионами России

Вооруженные формирования Украины вновь организовали массированную атаку российской территории с помощью беспилотников. Как сообщает министерство обороны РФ, за ночь дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 126 украинских беспилотных летательных аппаратов над шестью регионами.

Самый значительный удар пришелся на Волгоградскую область, над которой было уничтожено 64 БпЛА, и Воронежскую, где перехвачено и уничтожено 38 аппаратов.

В то же время над Белгородской областью обезврежено 14 беспилотников, семь – над Брянской, два – над Ростовской и еще один – над Курской областями.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уточнил, что беспилотники были нейтрализованы в Котовском, Городищенском, Калачевском районах и в южной части г. Волгограда. Большая часть БПЛА была перехвачена и нейтрализована.

«В результате падения обломков возникло локальное возгорание камыша на территории Красноармейского района, которое было оперативно потушено. Пострадавших и повреждений объектов нет», – сообщил глава региона.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / Украина

Российский ответ: несколько областей Украины подверглись атакам со стороны ВС РФ / В ДНР после атак ВСУ ранены три местных жителя / ВСУ разбомбили краеведческий музей в Судже: погибла мирная жительница / Медведев разъяснил слова Путина об украинских войсках в Курской области / Путин ответил на призыв Трампа пощадить солдат ВСУ в Курской области / «Как сын мне был, но поступил как гнида» – Лукашенко охарактеризовал Зеленского / «Очень хорошие шансы» на мир: Трамп рассказал о переговорах с Путиным / НАТО отказывается от Украины

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,