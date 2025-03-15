Система ПВО сбила 126 украинских беспилотников над шестью регионами России

Вооруженные формирования Украины вновь организовали массированную атаку российской территории с помощью беспилотников. Как сообщает министерство обороны РФ, за ночь дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 126 украинских беспилотных летательных аппаратов над шестью регионами.

Самый значительный удар пришелся на Волгоградскую область, над которой было уничтожено 64 БпЛА, и Воронежскую, где перехвачено и уничтожено 38 аппаратов.

В то же время над Белгородской областью обезврежено 14 беспилотников, семь – над Брянской, два – над Ростовской и еще один – над Курской областями.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уточнил, что беспилотники были нейтрализованы в Котовском, Городищенском, Калачевском районах и в южной части г. Волгограда. Большая часть БПЛА была перехвачена и нейтрализована.

«В результате падения обломков возникло локальное возгорание камыша на территории Красноармейского района, которое было оперативно потушено. Пострадавших и повреждений объектов нет», – сообщил глава региона.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube