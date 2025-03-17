Из Суджанского района Курской области эвакуированы 465 человек

Из Суджанского района Курской области совместными усилиями сотрудников МЧС России, Минобороны РФ и других структур вывезены 465 человек, 42 – за последние сутки.

Как говорится в сообщении МЧС, спасатели ведомства сопровождают граждан в пункты временного размещения, помогают в размещении, оформлении документов, поиске родных и близких. В автобусах курянам предоставляют воду и продукты.

«В регионе организована работа 88 пунктов временного размещения. Решены вопросы всестороннего обеспечения в том числе оказания медицинской и психологической помощи», – уточнили в МЧС.

Курск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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