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Вторник, 18 марта 2025, 10:47 мск

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Силы ПВО за ночь сбили 46 беспилотников над регионами России

Средства противоздушной обороны за ночь обнаружили и уничтожили 46 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, сообщает Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, 41 дрон уничтожен над Белгородской области, по два БПЛА сбито над Брянской и Курской областями. Еще один беспилотник перехвачен над Орловской областью.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об одном пострадавшем при атаке БПЛА на Белгород – 18-летний юноша получил минно-взрывную травму, травматическую ампутацию правой руки на уровне предплечья. Пострадавшего оперируют, после чего его госпитализируют в отделение реанимации. Врачи оценивают состояние молодого человека как тяжелое.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз проинформировал об отсутствии пострадавших и разрушений при атаке дронов.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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