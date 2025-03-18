В Курской области пять человек ранены в результате атаки дронов ВСУ

Пять мирных жителей пострадали из-за ударов украинских беспилотников в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хиншнейн в своем тг-канале.

По его словам, ВСУ атаковали несколько районов Курской области с помощью БПЛА. В Суджанском районе в результате удара двух FPV-дронов ранены четыре мирных жителя. «Все мужчины (1972, 1987, двое – 1981 годов рождения) доставлены в Курскую областную клиническую больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – уточнил Хинштейн.

В Тимском районе беспилотник самолетного типа ударил рядом с «Газелью», которая перевозила хлеб. Водитель с ранением правого плеча и шеи доставлен в областную больницу.

Кроме того, ВСУ обстреляли местную администрацию в слободе Белой Беловского района и несколько расположенных рядом зданий, сообщил Хинштейн. В них выбиты окна, поврежден фасад. Также повреждения получили автомобили сотрудников ОАО «Псельское». На месте работают оперативные службы. Как уточнил врио главы региона, обошлось без пострадавших.

Курск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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