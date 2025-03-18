В Белгородской области автобус с пассажирами подорвался на мине. По предварительным данным, пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Инцидент произошел в районе села Графовка. Служебный автобус наехал на взрывное устройство и получил повреждения.
«В Краснояружскую ЦРБ на попутном транспорте были доставлены пострадавшие – две женщины и мужчина, которые получили баротравмы. После оказания медицинской помощи все отпущены домой для амбулаторного лечения», – сообщил глава региона.
Оперативные службы работают на месте.
Белгород, Зоя Осколкова
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