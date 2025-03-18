В Белгородской области автобус с пассажирами подорвался на мине

В Белгородской области автобус с пассажирами подорвался на мине. По предварительным данным, пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в районе села Графовка. Служебный автобус наехал на взрывное устройство и получил повреждения.

«В Краснояружскую ЦРБ на попутном транспорте были доставлены пострадавшие – две женщины и мужчина, которые получили баротравмы. После оказания медицинской помощи все отпущены домой для амбулаторного лечения», – сообщил глава региона.

Оперативные службы работают на месте.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube