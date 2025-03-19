В Воронеже бродячая собака напала на девочку

В Воронежской области школьница пострадала от нападения бродячего пса. Возбуждено уголовное дело.
Инцидент произошел на территории детской площадки в Воронеже. «Девочке потребовалась медицинская помощь», – сообщили в Следственном комитете России.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).
Контроль за расследованием взял председатель СКР Александр Бастрыкин.
Воронеж, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»