В Воронеже бродячая собака напала на девочку

В Воронежской области школьница пострадала от нападения бродячего пса. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел на территории детской площадки в Воронеже. «Девочке потребовалась медицинская помощь», – сообщили в Следственном комитете России.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Контроль за расследованием взял председатель СКР Александр Бастрыкин.

Воронеж, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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