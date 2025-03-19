Взрыв прогремел в квартире жилого дома на севере Москвы

Взрыв произошел в квартире жилого дома на улице Нижняя Масловка на севере Москвы. В результате инцидента никто не пострадал, в квартире выбило стекла. На месте работает следственно-оперативная группа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы столицы.

Прокуратура Москвы уточняет, что в квартире, по предварительным данным, взорвался аэрозольный баллон. Савеловская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств происшествия.

По информации телеграм-каналов Baza и SHOT, взрыв прогремел около шести часов утра в трехкомнатной квартире на шестом этаже дома №8 по улице Нижняя Масловка. В этот момент внутри находилось трое взрослых и ребенок.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube