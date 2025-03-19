Площадь пожара на атакованной БПЛА нефтебазе на Кубани выросла до 1700 «квадратов»

Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае, который начался после ночной атаки беспилотников ВСУ, увеличилась до 1,7 тыс. кв. м. Об этом сообщает оперштаб Кубани.

«В течение ночи произошла утечка из одного из резервуаров с последующим возгоранием нефтепродуктов. Горение происходит внутри обвалования вокруг резервуара», – сказано в сообщении.

К тушению пожара на нефтебазе у станицы Кавказской привлечены дополнительные силы, увеличено количество задействованной техники. Сейчас возгорание тушат 227 человек и 99 единиц техники.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул из-за падения обломков БПЛА. Площадь возгорания изначально составляла 20 «квадратов». Был поврежден трубопровод между резервуарами, сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. Пожару присвоен 4-й ранг сложности. По предварительным данным, никто не пострадал.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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