За ночь над Россией сбиты 132 БПЛА, от атаки дронов пострадали два человека

Система противоздушной обороны прошедшей ночью отразила атаку украинских беспилотников на семь российских регионов. Всего было уничтожено 132 дрона ВСУ, сообщает Минобороны России. При атаке БПЛА на город Энгельс Саратовской области, по данным региональных властей, пострадали два человека.

В Минобороны уточнили, что 54 беспилотника перехвачены над Саратовской областью, 40 – над Воронежской областью, 22 – над Белгородской областью. Еще 9 БПЛА сбиты над территорией Ростовской области, по три дрона нейтрализованы над Курской областью и Крымом, а также один БПЛА перехвачен над Липецкой областью.

Саратовский губернатор Роман Бусаргин сообщал, что в результате атаки беспилотников на Энгельс частично выбило окна в городской клинической больнице №1 и поврежден кислородный трубопровод. По последним данным, число пострадавших увеличилось до двух. Изначально глава региона проинформировал о пострадавшей женщине. Медики оценивают ее состояние как удовлетворительное, угрозы для жизни нет. Позже Бусаргин сообщил, что к медикам после атаки обратился еще один житель Энгельса. Врачи оказывают мужчине всю необходимую помощь. Предполагается, что основные восстановительные работы в больнице будут проведены в течение сегодняшнего дня, чтобы к вечеру медучреждение мвернулось к работе в штатном режиме.

Также при налете дронов частично выбиты окна в двух детских садах и школе. Детей в учреждениях в этот момент не было, уточнил губернатор. Занятия в школах Энгельса сегодня пройдут в дистанционном режиме. Кроме того, при падении обломков БПЛА поврежден частный дом в районе Соколовой горы, обошлось без пострадавших.

Власти Воронежской и Ростовской областей сообщили об отсутствии пострадавших и разрушений.

Добавим, в целях безопасности с раннего утра введены ограничения на полеты в аэропортах Саратова и Самары, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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