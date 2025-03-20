После атаки БПЛА в Энгельсе начался пожар на территории военного аэродрома

В Энгельсе Саратовской области после ночной атаки беспилотников ВСУ произошло возгорание на территории военного аэродрома.

«В целях безопасности из-за возгорания на территории аэродрома проводится эвакуация проживающих на территории близлежащих к объекту СНТ», – сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале. На месте находятся все оперативные службы, добавил он.

Также, по информации главы региона, в Энгельсе в результате атаки дронов повреждения получили порядка 30 частных и дачных домов в нескольких СНТ. «Некоторые жители обратились за медицинской помощью», – уточнил Бусаргин.

Ранее губернатор сообщил о самой массированной атаке БПЛА на Саратов и Энгельс с начала специальной военной операции на Украине. В Энгельсе пострадали два человека, частично выбило окна в городской клинической больнице №1.

«Все экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме для ликвидации последствий. Городские администрации совместно с профильными ведомствами фиксируют все повреждения гражданских объектов для принятия необходимых мер», – отметил Бусаргин.

Минобороны РРФ сообщало, что за ночь над Саратовской областью силы ПВО сбили 54 украинских беспилотника. Всего над семью российскими регионами было перехвачено 132 БПЛА.

Саратов, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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