На нефтехранилище в Краснодарском крае произошел взрыв

В Краснодарском крае трое суток не могут потушить пожар на нефтехранилище, атакованном дронами ВСУ. В ходе тушения пожара из-за разгерметизации охваченного огнем хранилища произошел взрыв нефтепродуктов, что привело к выбросу горящей жидкости. В результате были повреждены три единицы техники, а двое спасателей получили травмы. Им незамедлительно оказали первую помощь на месте, после чего доставили в больницу с легкими ожогами и отравлением продуктами горения. Жизни и здоровью пожарных ничего не угрожает, отмечает «Кубань 24».

Огонь охватил еще один резервуар, в связи с чем сейчас горят два хранилища, запорная арматура, нефтепродукты в пределах обвалования, а также разлившаяся в результате взрыва горючая жидкость. Общая площадь пожара увеличилась до 10 тысяч кв. м.

В ликвидации продолжающегося уже третьи сутки пожара на нефтебазе, подвергшейся атаке украинских беспилотников в ночь на 19 марта, задействованы 456 человек и 181 единица техники.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», атаку украинских беспилотников отразили в станице Кавказской в ночь на 19 марта. Из-за падения обломков призошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе. Повреждения получил трубопровод между резервуарами. С горящей нефтебазы эвакуировали 30 сотрудников.

В Минобороны РФ назвали атаку на нефтебазу в Краснодарском крае провокацией для срыва российско-американских переговоров о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

В «Транснефти» заявили, что удар ВСУ по станции «Кавказская» повлияет на доходы КТК и акционеров, среди которых есть компании из США.

Краснодар, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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