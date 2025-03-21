ПВО отбила налет 43 беспилотников ВСУ

Российские средства противоздушной обороны прошедшей ночью уничтожили 43 украинских беспилотника, сообщило Минобороны. ВСУ атаковали с помощью дронов четыре российских региона.

По данным ведомства, над Волгоградской областью сбито 34 беспилотника, над Ростовской и Курской областями перехвачено по четыре БПЛА, еще один дрон нейтрализован над Белгородской областью.

Волгоградский губернатор Андрей Бочаров уточнил, что массированной атаке подвергся Калачевский район. Обошлось без пострадавших, однако обломками беспилотника незначительно повреждены хозяйственные объекты одного частного домовладения.

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь, в свою очередь, сообщил, что ПВО отразила атаку беспилотников в Миллеровском районе. По его информации, никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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