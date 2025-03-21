На кубанской нефтебазе площадь пожара уменьшилась в пять раз

Площадь пожара на нефтебазе в станице Кавказской Краснодарском крае, атакованной беспилотниками ВСУ, сократилась с 10 тысяч кв. м до 2 тысяч кв. м. Об этом сообщило краевое министерство ГО и ЧС.

«К утру площадь пожара после ночного взрыва на горящей нефтебазе в Кавказском районе удалось сократить до 2 тыс. кв. м. Проводятся мероприятия по локализации и ликвидации возгорания», – сказано в сообщении.

В министерстве уточнили, что один из резервуаров полностью выгорел в пределах обвалования, второй продолжает гореть.

Пожар тушат 456 человек. В ликвидации возгорания задействована 181 единица техники.

Оперштаб Кубани ранее сообщил, что ночью в ходе тушения пожара из-за разгерметизации охваченного огнем резервуара произошел взрыв нефтепродуктов, что привело к выбросу горящей жидкости. В результате были повреждены три единицы техники, а двое спасателей получили травмы. Им незамедлительно оказали первую помощь на месте, после чего доставили в больницу с легкими ожогами и отравлением продуктами горения.

Отмечалось, что огонь распространился на еще один резервуар. Общая площадь пожара после взрыва увеличилась до 10 тысяч кв. м.

По информации Минобороны России, ВСУ преднамеренно атаковали нефтебазу в ночь на 19 марта спустя несколько часов после завершения телефонных переговоров президентов России и США, во время которых Владимир Путин принял решение о приостановке ударов по энергетической инфраструктуре Украины, откликнувшись на соответствующее предложение Дональда Трампа. В ведомстве назвали атаку на нефтебазу очередной провокацией киевского режима, направленной на срыв мирных инициатив президента США.

Добавим, в Ставропольском крае из-за пожара на кубанской нефтебазе ограничили движение на трассе из Новоалександровска в Кропоткин на границе региона с Краснодарским краем, сообщила Госавтоинспекция Ставрополья. Ограничение, введенное в 4:00, действует на участке с 0 по 21 км автодороги. Водителям предложено двигаться в объезд по трассам Новоалександровск – Григорополисская – Армавир или Новоалександровск – Горьковский – Штурм.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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