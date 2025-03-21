Пожар на нефтебазе на Кубани: площадь возгорания вновь возросла

Площадь пожара на нефтебазе в станице Кавказской в Краснодарском крае, атакованной беспилотниками ВСУ, выросла до 5 тысяч кв. метров. Об этом сообщил оперштаб Кубани.

«По состоянию на 9:00 площадь возгорания на нефтебазе в Кавказском районе составляет 5 тыс. кв. м», – говорится в сообщении. В оперштабе отметили, что резервуар, который загорелся 19 марта, полностью выгорел в пределах обвалования, на втором нефтехранилище продолжается пожар. В тушении участвуют 471 человек и 187 единиц техники.

Ранее сегодня в краевом министерстве ГО и ЧС сообщали, что пожарным удалось сократить площадь возгорания в пять раз – с 10 тысяч кв. метров до 2 тысяч кв. метров.

Сегодня ночью в ходе тушения пожара из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов, в связи с чем площадь возгорания увеличилась до 10 тысяч кв. метров. Пострадали двое огнеборцев, их госпитализировали с легкими ожогами и отравлением продуктами горения.

Нефтебаза обеспечивает перевалку нефти из железнодорожных цистерн в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума. Пожар на ней вспыхнул в ночь 19 марта после атаки украинских беспилотников.

По информации Минобороны России, Киев преднамеренно атаковал нефтебазу спустя несколько часов после завершения телефонных переговоров президентов России и США. Во время беседы Владимир Путин принял решение о приостановке ударов по энергетической инфраструктуре Украины, откликнувшись на соответствующее предложение Дональда Трампа. В ведомстве назвали атаку на нефтебазу очередной провокацией киевского режима, направленной на срыв мирных инициатив президента США.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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