Уголовное дело об осквернении могилы Евгения Пригожина дошло до суда

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело об осквернении могилы основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
По ее словам, фигурантом уголовного дела является Вячеслав Шведов, который 21 июля 2024 года на территории Пороховского кладбища наклеил на памятник Пригожина плакат с оскорбительной надписью и сфотографировался на фоне памятника.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 244 УК РФ о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.
Напомним, самолет с лидером ЧВК «Вагнер» и несколькими его соратниками на борту разбился 23 августа в Тверской области.
Санкт-Петербург, Светлана Антонова
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