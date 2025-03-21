Уголовное дело об осквернении могилы Евгения Пригожина дошло до суда

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело об осквернении могилы основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

По ее словам, фигурантом уголовного дела является Вячеслав Шведов, который 21 июля 2024 года на территории Пороховского кладбища наклеил на памятник Пригожина плакат с оскорбительной надписью и сфотографировался на фоне памятника.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 244 УК РФ о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.

Напомним, самолет с лидером ЧВК «Вагнер» и несколькими его соратниками на борту разбился 23 августа в Тверской области.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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