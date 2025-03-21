В Белгородской области после атак ВСУ погиб мирный житель, еще двое – ранены

Сегодня в Белгородской области результате атак вооруженных формирований Украины с применением беспилотников один мирный житель погиб, еще двое – получили ранения. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Случилось самое страшное – в хуторе Добрино Ракитянского района от удара беспилотника погиб мирный житель. Мужчина скончался от полученных травм до приезда медиков. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшего...» – отметил Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, ещё один мужчина там же получил тяжёлые ранения. «Попутным транспортом пострадавшего с минно-взрывной травмой, слепыми осколочными ранениями лица, плеча и предплечья доставили в Ракитянскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи он будет переведён в областную клиническую больницу», – уточнил губернатор.

Вместе с тем, как сообщил Гладков, в районе хутора Лобковка Валуйского округа в результате детонации дрона ранен мужчина. «Пострадавшего с осколочными непроникающими ранениями грудной клетки и осколочными ранениями ног на попутном транспорте доставили в Валуйскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи он будет проходить лечение амбулаторно», – пояснил глава Белгородской области.

Белгород, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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