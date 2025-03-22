Четыре сотрудника МЧС пострадали из-за атаки беспилотника в Горловке

Украинские войска ударили по пожарной автоцистерне в Горловке. В результате обстрела четыре сотрудника МЧС получили ранения, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

«Сегодня ночью в Горловке пожарную автоцистерну атаковал беспилотник. Пострадали четыре сотрудника МЧС России», – говорится в сообщении. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Минобороны РФ ранее сообщило, что за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 47 беспилотников ВСУ над восемью российскими регионами.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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