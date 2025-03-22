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Суббота, 22 марта 2025, 17:42 мск

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Автобус с туристами из России попал в ДТП на Пхукете, есть пострадавшие

На острове Пхукет в Таиланде перевернулся автобус с российскими туристами, пострадали четыре человека. Об этом сообщил генконсул России в провинции Пхукет Егор Иванов в комментарии ТАСС.

По его словам, в автобусе находилось 35 российских туристов, четверо россиян получили легкие травмы и были доставлены в госпиталь для обследования. На данный момент все они выписаны из медучреждения.

Авария произошла, когда автобус вез туристов из аэропорта в гостиницу. Автобус перевернулся на повороте шоссе между пляжами Камала и Патонг. Полиция выясняет причины ДТП.

Бангкок, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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