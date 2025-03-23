В Белгородской области один человек погиб и двое ранены при атаке дронов на автомобили

В Белгородской области при ударе украинских дронов по гражданским автомобилям погибла женщина, еще два человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его данным, в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа беспилотник ВСУ атаковал легковушку, в которой находились мать с дочерью. В результате мать погибла на месте до приезда врачей. Ее дочь, находившуюся за рулем, с травматической ампутацией ноги доставили в больницу, сообщил Гладков. Медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.

Еще один человек получил ранения при сбросе с БПЛА боеприпаса на легковой автомобиль в хуторе Барилов Ракитянского района. Водитель «со множественными осколочными ранениями плеча, предплечья и ноги попутным транспортом доставлен в Ракитянскую ЦРБ», – уточнил глава региона. После оказания медпомощи пострадавшего переведут в одну из белгородских больниц.

Белгород, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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