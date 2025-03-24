В Москве из полиции уволили автора матерной песни «МВД – не мое»

В Москве бывший полицейский пытался через суд оспорить свое увольнение из органов. При этом мужчина под псевдонимом писал матерные песни, в том числе о полиции, занимался пропагандой наркотиков и выкладывал свое творчество в Интернет.

Как сообщает РИА «Новости», мужчина с 2017 года служил в одном из отделов московской полиции при метрополитене. Его коллеги обнаружили в соцсети «ВКонтакте» страницы полицейского, которые он вел под псевдонимами «Витя Белый» и «Витя Громов».

Полицейский публиковал рэп собственного сочинения с нецензурной бранью и пропагандой наркотиков. Одна из песен называлась «МВД – не мое». Песня, как указано в судебных документах, содержала «ненормативную лексику, пренебрежение к законодательству» и умаляла авторитет органов власти.

При этом молодой человек не скрывал, что является действующим сотрудником органов. На своих страницах он размещал фото и видео в полицейской форме и с символикой МВД, а также в гражданской одежде, но с оружием.

В итоге в марте прошлого года его уволили со службы за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел.

Мужчина не согласился с решением и попытался оспорить его в суде. Но там не нашли оснований для признания приказа о его увольнении незаконным. Просьба о восстановлении истца на работе была отклонена.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube