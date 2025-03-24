ФСБ задержала сотрудника контрольно-надзорного органа за работу на Киев

ФСБ сообщила о задержании и аресте сотрудника центрального аппарата одного из российских контрольно-надзорных органов по подозрению в государственной измене. Согласно данным следствия, он передавал Киеву информацию о мерах по защите объектов промышленности и энергетики в приграничье, а также о местах дислокации подразделений российской армии.

По информации спецслужбы, задержанный «установил сотрудничество на конфиденциальной основе с представителями иностранного государства (Украины) в целях оказания им содействия в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации».

«В 2024 году задержанный инициативно передал украинской стороне сведения о проводимых работах для защиты объектов промышленности и энергетики приграничных территорий Российской Федерации, а также местах дислокации подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации», – сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Суд избрал для задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу. ФСБ не раскрыла личность фигуранта дела о госизмене.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube