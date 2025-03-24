Поврежден купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы: глава Белгородской области сообщил об атаках ВСУ

Три населённых пункта Белгородской области подверглись атакам ВСУ. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, по предварительным данным, пострадавших нет.

Одно из ЧП произошло в Белгородском районе в селе Ясные Зори. Как отметил губернатор, вражеский беспилотник нанёс удар по зданию храма Благовещения Пресвятой Богородицы – повреждён купол. Кроме того, в данном населённом пункте от прилёта боеприпаса повреждён один из корпусов сельскохозяйственного предприятия, уточнил губернатор.

«В селе Черемошное в результате обстрела выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор частного домовладения. Также перебита линия электропередачи. городе Шебекино системой РЭБ FPV-дрон был подавлен, в результате его детонации повреждены остекление многоквартирного дома и социального объекта. Также посечены осколками три легковых автомобиля», – рассказал Гладков.

Информация о последствиях уточняется, добавил глава Белгородской области.

Белгород, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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