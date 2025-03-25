В Великом Новгороде второклассник пришел в школу с ножом и угрожал ученице

Ученик второго класса одной из школ Великого Новгорода принес в учебное заведение нож и угрожал им одной из школьниц. Следователи проводят проверку на предмет халатности администрации школы. Проверку начала и прокуратура.

Инцидент произошел в школе №10. «Учащийся второго класса принес в школу нож, которым угрожал одной из учениц. По поручению руководителя следственного управления СК России по Новгородской области следственным отделом по городу Великий Новгород организована доследственная проверка по ст. 293 УК РФ (халатность)», – сообщили в региональном управлении СК РФ.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Прокуратурой Новгородской области будет дана оценка соблюдению требований законодательства при создании школой условий для безопасного пребывания обучающихся и педагогов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Кроме того, прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой СКР в связи с инцидентом.

Великий Новгород, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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