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Среда, 26 марта 2025, 09:18 мск

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ПВО за ночь сбила 9 украинских дронов над регионами России

Средства противоздушной обороны в ночь на 26 марта уничтожили девять украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, пять БПЛА сбито над территорией Белгородской области, два – над Курской областью. Еще два дрона перехвачено над Черным морем.

В Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ на поселок Политотдельский пострадала мирная жительница, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем тг-канале. По его словам, женщину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы доставили в областную клиническую больницу. Кроме того, в поселке выбиты окна в нескольких квартирах многоквартирного дома, в соцобъекте и в надворной постройке на территории частного домовладения, уточнил губернатор.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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