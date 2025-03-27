При сходе лавины в Магаданской области погиби 4 туриста

На перевале Дядя Ваня в Ягоднинском округе Магаданской области по уточненным данным погибли четверо туристов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС России.

«Туристическая группа из шести человек попала под сход снежной массы на перевале Дядя Ваня в 30 км от поселка Синегорье. Предварительно, четыре человека погибли, один травмирован, еще один не пострадал», – уточнили в ведомстве.

Для эвакуации туристов был направлен вертолет Ми-8, на борту которого группа из восьми спасателей.

Согласно предварительной информации, в составе группы были туристы из Москвы. Все они имеют отношение к «Горному клубу МГУ», уточняет телеграм-канал «112».

Магадан, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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