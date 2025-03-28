Мошенники рассылают в Telegram новые фишинговые рассылки

Мошенники рассылают в Telegram фишинговые рассылки с фейковыми соцвыплатами, которые на самом деле рекламируют мошеннические инвестиционные проекты и нелегальные казино. Об этом пользователей предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Новый виток фишинговых рассылок с фейковыми соцвыплатами в ТГ. В данной ситуации ссылки ведут на площадки, рекламирующие различные мошеннические проекты в сфере инвестиций, нелегальные казино и другие фишинговые ресурсы», – говорится в сообщении.

Правоохранители рекомендуют разъяснять своим родственникам старшего поколения, что за подобной информацией лучше следить только на официальных сайтах органов государственной власти, другие источники могут содержать искаженную или откровенно фальсифицированную информацию, сообщает РИА «Новости».

Москва, Елена Васильева

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