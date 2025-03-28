Теракт: Следственный комитет возбудил уголовное дело о подрыве газовой станции «Суджа»

Следственный комитет России по факту повторного подрыва украинскими диверсантами газораспределительной станции «Суджа» в Курской области возбуждено возбудил уголовное дело о теракте (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Как уточнили в ведомстве, следствием установлено, что 28 марта 2025 года военнослужащие вооруженных формирований Украины, незаконно вторгшиеся на территорию Российской Федерации, произвели повторный подрыв газораспределительной станции «Суджа». В результате объект полностью уничтожен.

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«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к данному преступлению», – говорится в сообщении Следственного комитета.

Курск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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