российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 28 марта 2025, 18:37 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Теракт: Следственный комитет возбудил уголовное дело о подрыве газовой станции «Суджа»

Следственный комитет России по факту повторного подрыва украинскими диверсантами газораспределительной станции «Суджа» в Курской области возбуждено возбудил уголовное дело о теракте (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Как уточнили в ведомстве, следствием установлено, что 28 марта 2025 года военнослужащие вооруженных формирований Украины, незаконно вторгшиеся на территорию Российской Федерации, произвели повторный подрыв газораспределительной станции «Суджа». В результате объект полностью уничтожен.

Telegram: ВИДЕО

«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к данному преступлению», – говорится в сообщении Следственного комитета.

Курск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Украина

ВСУ ударили по Лисичанску: разрушен многоэтажный дом, ранены четыре мирных жителя / Кремль высказался о перспективах внешнего международного управления на Украине / Итоги недели СВО: армия России освободила четыре населенных пункта в ДНР, а также в Харьковской и Запорожской областях / Разгромлены учебный центр и аэродромы: ВС РФ нанесли 7 групповых ударов по военным целям на Украине / Спецслужбы вербуют жителей Белоруссии для терактов в России / Путин предложил ввести внешнее управление на Украине / Парижское разочарование Зеленского: Европа не соглашается направить свои войска на Украину / Саммит проукраинской коалиции в Париже высказался за удовлетворение военных потребностей Киева

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, Украина,