В прошлом году мужчины в России попадали в ДТП в пять раз чаще женщин

В 2024 году мужчины за рулем в России в 5 раз чаще женщин становились участниками ДТПОб этом говорится в статистических данных Госавтоинспекции МВД России, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

Согласно данным, в 2024 году мужчины-водители попали в ДТП более 96 тысяч раз, женщины – более 18 тысяч. При этом, количество ДТП, в которых водителем был мужчина, выросло на 4,5 тысячи случаев по сравнению с 2023 годом. Число аварий с женщинами-водителями также выросло на 1,2 тысячи.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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