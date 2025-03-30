Средства ПВО перехватили за ночь шесть беспилотников

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили шесть вражеских дронов над тремя регионами России. По предварительным данным, пострадавших нет.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов: три – над территорией Белгородской области, два – над территорией Брянской области, один – над территорией Саратовской области», – сообщили в Министерстве обороны.

Власти подвергшихся атаке субъектов уточнили, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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