В Белгородской области в результате удара дрона ранен секретарь совета безопасности округа

В Белгородской области в результате удара беспилотника получил ранения секретарь совета безопасности Грайворонского округа Вячеслав Радченко. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ атаковали частный сектор села Лисица Грайворонского округа. «В результате детонации боеприпаса получил минно-взрывную травму, осколочные ранения ног и рук заместитель главы администрации Грайворонского округа, секретарь совета безопасности Вячеслав Иванович Радченко», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Пострадавшего доставили в областную клиническую больницу. Медики оценивают состояние Радченко как средней степени тяжести.

Гладков добавил, что вся необходимая помощь раненому оказывается и выразил надежду на скорейшее выздоровление.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube