За ночь над Россией уничтожены 66 беспилотников

Средства противоздушной обороны прошедшей ночью отбили массированную атаку украинских беспилотников на российские регионы. Всего было обнаружено и уничтожено 66 БПЛА, сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, 41 беспилотник сбили над Брянской областью. Еще 24 дрона перехватили над Калужской областью, один – над Курской областью.

Калужский губернатор Владислав Шапша уточнил, что бесилотники были обнаружены и уничтожены над Кировским районом. «По предварительной информации, жертв и разрушений инфраструктуры нет», – написал он в своем телеграм-канале.

Глава Брянской области Александр Богомаз также отчитался об отсутствии пострадавших и разрушений при отражении ночного налета БПЛА.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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