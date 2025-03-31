ВСУ снова ударили по Брянской области: сбиты 6 беспилотников

Сегодня вечером вооруженные формирования Украины вновь атаковали Брянскую область с помощью беспилотников. Как сообщает Минобороны России, в период с 20:45 до 21:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских летательных аппаратов.

Ранее российское оборонное ведомство неоднократно обращало внимание, что в последние дни ВСУ активно атакуют энергообъекты в Брянской области. Так, из-за украинского артобстрела по объекту филиала «Россети Центр – Брянскэнерго» вечером 30 марта оборвался провод на опоре, в результате отключилась высоковольтная линия. Это привело к прекращению электроснабжения бытовых потребителей в Суземском районе.

Тогда же в Брянской области в результате удара украинского бесилотника по трансформаторной подстанции отключилась высоковольтная линия 10 кВ. В результате этой атаки без света остался Севский район.

«Продолжающиеся намеренные атаки ВСУ энергообъектов России свидетельствуют о полной недоговороспособности киевского режима по любым своим обязательствам, касающимся урегулирования конфликта на Украине», – подчеркнули в Минобороны.

Брянск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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