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Вторник, 1 апреля 2025, 13:16 мск

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Патруль ГАИ остановил Aurus со спецсигналами и фальшивыми документами из Управления делами президента

В Москве инспекторы ГАИ остановили Aurus Senat со спецсигналами и фальшивыми документами из Управления делами президента (УДП) России, сообщает Baza.

Полицейские заприметили подозрительную машину в районе Коптево вечером 28 марта. За рулем находился мужчина, который предъявил гаишникам свидетельство о регистрации автомобиля, якобы выданное в 2022 году, числившегося на балансе УДП. Документ и водитель вызвали подозрение у силовиков, так как госорганы начали эксплуатировать эту модель с конца 2024 года.

Гаишники затем проверили VIN-номер автомобиля, но не нашли его в базе, хотя госномер был в порядке. В УДП заявили полиции, что у них не числится такая машина. После этого водителя задержали, а автомобиль отправили на штрафстоянку.

По данному факту возбуждено уголовное дело по факту подделки документов.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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