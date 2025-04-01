В результате атаки дрона ВСУ ранен житель Белгородской области

В Белгородской области в результате атаки украинского дрона ранения получил местный житель. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, удар был нанесен по «ГАЗели».

«В селе Казинка Валуйского округа вражеский беспилотник ударил по ГАЗели. Ранен водитель. Мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги бригадой скорой доставлен в Валуйскую ЦРБ», – рассказал губернатор.

«Медики оказали ему всю необходимую помощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно», – добавил Гладков, уточнив, что у транспортного средства повреждены кузов, стёкла и колёса.

Белгород, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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