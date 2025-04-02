ПВО за ночь сбила 93 беспилотника над регионами России, есть пострадавшие

Средства противоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили и перехватили 93 украинских беспилотника над тремя российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, 87 дронов было сбито над Курской областью, четыре – над Ростовской областью. Еще два БПЛА нейтрализовано над Белгородской областью.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что ночью при отражении атаки беспилотников на Курск был поврежден многоквартирный дом в центре города. Обошлось без пострадавших. Обломки и двигатель сбитого БПЛА упали на крышу многоэтажки по улице Чехова в центре города, уточнил врио главы региона в своем телеграм-канале. Было эвакуировано 60 жителей подъезда на время работы пиротехников. Специалисты не обнаружили взрывоопасных предметов. Жильцы вернулись в квартиры.

В Таганроге в результате удара украинских дронов повреждены два многоквартирных дома по улице Лизы Чайкиной, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поздним вечером 1 апреля. Из-за атаки БПЛА произошло возгорание в девятиэтажном жилом доме по улице Лизы Чайкиной, 57. Еще один пожар возник возле семиэтажного дома по улице Ленина, 147. Пожары оперативно потушены. За медицинской помощью обратились два человека с легкими ранениями: ожогами и порезами, отметил Слюсарь.

Кроме того, упавший БПЛА обнаружен по адресу переулок 1-й Новый, 26, уточнил он.

В Таганроге был введен режим ЧС. Из дома по улице Лизы Чайкиной, 57 эвакуировали 85 жителей. По оценке специалистов, несущие конструкции дома не пострадали. После обследования саперами жильцам разрешат вернуться в квартиры.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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