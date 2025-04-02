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Среда, 2 апреля 2025, 09:51 мск

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Мошенники обманывают россиян под видом сотрудников Роскомнадзора

Мошенники от лица сотрудников Роскомнадзора звонят россиянам и сообщают о взломе личного кабинета на портале «Госуслуги», требуя СНИЛС якобы для разблокировки. С таким предупреждением выступил Роскомнадзор в среду.

В ведомстве отметили, что в справочно-информационный центр РКН поступает множество звонков и писем от граждан, которые сообщают о подозрительных звонках от неизвестных лиц.

«Мошенники представляются сотрудниками Роскомнадзора и сообщают гражданам, что их личный кабинет на портале Госуслуг взломали. Для разблокировки требуется номер СНИЛС», – сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что звонки поступают с номеров, которые не принадлежат сотрудникам РКН, и через мессенджер WhatsApp.

В ведомстве напомнили, что госорганы никогда не звонят через мессенджеры и не запрашивают персональные данные. «Должностные лица Роскомнадзора не имеют никакого отношения к этим звонкам», – подчеркнули в РКН и призван россиян к бдительности.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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