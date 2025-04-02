Три человека ранены при атаке украинского дрона в ЛНР

Три человека пострадали в результате удара украинского беспилотника по гражданскому автомобилю в Луганской народной республике. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЛНР.

Атака произошла на трассе в Сватовском муниципальном округе в районе села Петровка. Двое мужчин 57 лет и 64 года, а также 40-летняя женщина доставлены в Старобельскую больницу с минно-взрывными травмами.

Как уточнила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, двое пострадавших после оказания первой медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение. Раненая женщина в состоянии средней степени тяжести госпитализирована.

Ранее сегодня дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль священника в селе Новоникольское Сватовского муниципального округа. Протоиерей Максим Коханов получил осколочные ранения головы и ног, а также контузию. Священник сам добрался до местного фельдшерского пункта, а затем его доставили в Сватовскую больницу.

Луганск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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