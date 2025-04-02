Трое жителей Белгородской области ранены после атаки ВСУ

Сегодня под ударом вооруженных формирований Украины оказался Грайворонский округ Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, ранены три мирных жителя.

«На участке дороги между селом Луговка и хутором Масычево два автомобиля подверглись атакам вражеских беспилотников. В результате атаки по легковому автомобилю двое мужчин получили баротравмы и контузии. Бригада СМП оказала им необходимую помощь на месте. От предложенной госпитализации отказались, дальнейшее лечение продолжат амбулаторно», – уточнил губернатор.

По его словам, ещё один FPV-дрон нанёс удар по грузовому автомобилю, в результате чего был ранен водитель. «Бойцы самообороны доставили пострадавшего с минно-взрывной травмой и баротравмой в Грайворонскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи водитель отпущен на амбулаторное лечение», – отметил Гладков.

«У транспортных средств повреждены кузова, колеса и остекление», – добавил глава Белгородской области.

Белгород, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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